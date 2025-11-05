Невролог Демьяновская: резкая или затяжная головная боль — повод идти к врачу

Головная боль — распространенная жалоба, которая чаще всего проходит сама. Но иногда головная боль может быть признаком серьезной болезни. О том, в каких случаях следует обратиться к врачу, рассказала «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Если головная боль появляется внезапно, достигает пика интенсивности за считаные секунды или минуты, это требует экстренной медицинской помощи. Подобные симптомы могут быть признаками инсульта, менингита, энцефалита и других заболеваний, — предупредила доктор.
Эксперт также посоветовала обратиться к врачу, если головная боль не проходит в течение нескольких дней, постоянно нарастает, сопровождается лихорадкой, тошнотой, головокружением.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что возникновения мигреней и головных болей возможны при проблемах с височно-нижнечелюстным суставом. Проблемы возникают при нарушении прикуса, например, когда отсутствующие зубы нарушают баланс нагрузки на нижнюю челюсть.