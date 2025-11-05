«Коммунистическая тирания»: Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

Президент России Владимир Путин 19 июня получил приглашение на G20, который пройдет в Южной Африке. Позже шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш рассказала, что присутствие главы российского государства на саммите в Майами зависит от дальнейшего развития отношений между Москвой и Вашингтоном.