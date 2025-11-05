«Коммунистическая тирания»: Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп в среду, 5 ноября, заявил о том, что не собирается ехать на саммит неформального клуба «Большая двадцатка» (G20), который пройдет в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Глава государства назвал эту страну «коммунистической тиранией».
— Южная Африка вообще не должна больше входить в G20, потому что-то, что там происходит, — это плохо, — передает слова Трампа агентство Assosiated Press.
Президент России Владимир Путин 19 июня получил приглашение на G20, который пройдет в Южной Африке. Позже шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш рассказала, что присутствие главы российского государства на саммите в Майами зависит от дальнейшего развития отношений между Москвой и Вашингтоном.
После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент не примет участия во встрече G20. Однако пресс-секретарь главы государства заверил, что несмотря на это, Россия будет представлена на достойном уровне.
Путин по итогу утвердил состав российской делегации для участия в саммите G20 и назначил ее главой заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.