Косметолог рассказала, кому противопоказан уход с ретинолом

Средства с ретинолом стали в последнее время очень популярными у россиянок, которые хотят обновить кожу лица, повысить упругость и справиться с пигментацией. Однако, у таких продуктов есть противопоказания, заявила в беседе с «Газетой.Ru» косметолог Мила Устинова.