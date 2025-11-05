Ричмонд
Косметолог рассказала, кому противопоказан уход с ретинолом

Косметолог Устинова посоветовала отказаться от средств с ретинолом при экземе.

Источник: Комсомольская правда

Средства с ретинолом стали в последнее время очень популярными у россиянок, которые хотят обновить кожу лица, повысить упругость и справиться с пигментацией. Однако, у таких продуктов есть противопоказания, заявила в беседе с «Газетой.Ru» косметолог Мила Устинова.

— Ретиноиды не рекомендуются во время беременности и лактации, при активных воспалениях, экземе и куперозе. Также важно избегать использования ретиноидов сразу после загара или агрессивных косметических процедур. В такие периоды коже стоит дать время восстановиться, — сказала эксперт.

Специалист уточнила, что в начале использования средств в ретинолом возможны шелушение, сухость, легкое покраснение, которые должны постепенно пройти.

Осенью кожа требует увлажнения. Для этого рекомендуется использовать кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, натрия PCA и растительными экстрактами, рассказал RT. Особенно полезны увлажняющие маски, которые работают всю ночь.