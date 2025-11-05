Время ожидания плановой госпитализации в Москве сократилось в два раза

Новая система маршрутизации пациентов уменьшила сроки ожидания плановых операций в два раза, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По правилам обновленного механизма, врачи поликлиники при наличии показаний формируют заявку на госпитализацию, доступную всем профильным стационаром. Медучреждения предлагают сроки и условия лечения.
На рассмотрение заявки уходит не более 72 часов, участие пациента не нужно. Остается только дистанционно выбрать с лечащим врачом клинику. «Ранее путь на плановую госпитализацию требовал от пациента множества очных визитов. Сначала получить направление в поликлинике, затем самостоятельно записаться в консультативно-диагностическое отделение стационара, а после — снова вернуться в поликлинику за направлением на госпитализацию», — рассказала Ракова.
Теперь же процедуры минимизированы, поэтому очередь на плановые операции сократилась в два раза.
Оператор Единого контактного центра свяжется с пациентом, если консультация все же будет нужна. При срочной госпитализации оператор позвонит и расскажет о порядке проведения. Если же решение невозможно принять сразу, то пациенту назначат индивидуальный план обследований и консультаций.
Новая бесшовная система по маршрутизации пациентов работает в столице с начала 2025 года.