Время ожидания плановой госпитализации в Москве сократилось в два раза

На рассмотрение заявки уходит не более 72 часов, участие пациента не нужно. Остается только дистанционно выбрать с лечащим врачом клинику. «Ранее путь на плановую госпитализацию требовал от пациента множества очных визитов. Сначала получить направление в поликлинике, затем самостоятельно записаться в консультативно-диагностическое отделение стационара, а после — снова вернуться в поликлинику за направлением на госпитализацию», — рассказала Ракова.