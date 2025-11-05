Трамп заявил, что США стали самой горячей страной мира за год его правления

За два дня до этого Трамп заявил о том, что его терпение в вопросах урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной не иссякнет. Он выразил мнение, что иногда сторонам нужно просто дать «выпустить пар» через конфронтацию, имея в виду Москву и Киев.