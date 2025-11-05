Трамп заявил, что США стали самой горячей страной мира за год его правления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выиграл выборы в стране ровно год назад, полноценно в должность он вступил в январе. Глава Белого дома заявил, что за это время США превратились в «самую горячую страну» в мире. С речью он выступил в среду, 5 ноября, на Американском бизнес-форуме.
— Еще год назад мы были мертвой страной. Теперь мы страна, которая считается самой горячей страной в мире, — приводит его слова РИА Новости.
Вечером того же дня американский лидер сделал еще одно громкое заявление. По его мнению, США остановили восемь войн, после этого Трамп пообещал остановить еще одну. Однако, какой именно конфликт он имел в виду под «еще одним», не уточнил.
За два дня до этого Трамп заявил о том, что его терпение в вопросах урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной не иссякнет. Он выразил мнение, что иногда сторонам нужно просто дать «выпустить пар» через конфронтацию, имея в виду Москву и Киев.
Президент, по данным СМИ, начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций — Трамп изменил свое мнение после встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.