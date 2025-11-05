Обнаруженный в 2020 году храм майя оказался гигантской «космограммой»

Также рядом с ними исследователи обнаружили разноцветные раковины моллюсков, а также некоторые другие артефакты, которые указывают на ритуальный характер крестообразной структуры и ее связь с мифологией и космологическими представлениями майя. По мнению ученых, вкупе с другими факторами это говорит о том, что весь храмовый комплекс был гигантской «космограммой», иллюстрирующей представления древних майя о Вселенной, которая по пока неизвестным причинам была заброшена через два или три столетия после постройки.