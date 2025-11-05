Ричмонд
Дана Борисова рассказала, есть ли у неё мужчина

Ведущая Дана Борисова, как известно, официально не замужем. Многие пытались покорить сердце блондинки, до ЗАГСА Дана дошла лишь один раз и на несколько месяцев: с бизнесменом Трощенко отношения были непростым. Впрочем, как призналась «МК» Борисова, сейчас в её личной жизни все не так плохо, хотя и не как у всех. Смотрите видеооткровения Даны Борисовой.

