Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эвелина Бледанс пришла в театр после долгого перерыва

Актриса Эвелина Бледанс раньше постоянно посещала светские тусовки, но в последние месяцы её стали редко видеть на премьерах и презентациях. Как выяснилось, у актрисы начались активные гастроли с антрепризным спектаклем, так что на тусовки ходить некогда. Но для похода в театр она сделала исключение. Эвелина впервые за несколько месяцев появилась на светской премьере и, как призналась, выгуляла новый наряд. Вы, кстати, можете увидеть его на видео.

Актриса Эвелина Бледанс раньше постоянно посещала светские тусовки, но в последние месяцы её стали редко видеть на премьерах и презентациях. Как выяснилось, у актрисы начались активные гастроли с антрепризным спектаклем, так что на тусовки ходить некогда. Но для похода в театр она сделала исключение. Эвелина впервые за несколько месяцев появилась на светской премьере и, как призналась, выгуляла новый наряд. Вы, кстати, можете увидеть его на видео.