Эвелина Бледанс пришла в театр после долгого перерыва

Актриса Эвелина Бледанс раньше постоянно посещала светские тусовки, но в последние месяцы её стали редко видеть на премьерах и презентациях. Как выяснилось, у актрисы начались активные гастроли с антрепризным спектаклем, так что на тусовки ходить некогда. Но для похода в театр она сделала исключение. Эвелина впервые за несколько месяцев появилась на светской премьере и, как призналась, выгуляла новый наряд. Вы, кстати, можете увидеть его на видео.