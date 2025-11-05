На закрытой переправе Салехард — Лабытнанги начались первые проверки судов. Фото

Напомним, что переправа Салехард — Лабытнанги официально закрылась в полночь с 1 на 2 ноября. В этом году дата закрытия совпала с прошлогодней. До введения ледовой переправы пассажиров между городами будут перевозить на вертолетах и судах на воздушной подушке.