Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На закрытой переправе Салехард — Лабытнанги начались первые проверки судов. Фото

На закрытой паромной переправе между Салехардом и Лабытнанги инспекторы ГИМС провели первое патрулирование. Они проверили документы у судоводителей и провели беседы с гражданами об опасности выхода на неокрепший лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО в telegram-канале.

При первой проверке нарушений не было выявлено.

На закрытой паромной переправе между Салехардом и Лабытнанги инспекторы ГИМС провели первое патрулирование. Они проверили документы у судоводителей и провели беседы с гражданами об опасности выхода на неокрепший лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО в telegram-канале.

«Сегодня сотрудники Центра ГИМС провели первое патрулирование на паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги, после ее закрытия. В рамках профилактического рейда инспекторы проверили документы у судоводителей», — пишут в посте.

Нарушений не было обнаружено. Все судоводители имели при себе необходимые разрешения.

Первое патрулирование на паромной переправе Первое патрулирование на паромной переправе Первое патрулирование на паромной переправе.

Напомним, что переправа Салехард — Лабытнанги официально закрылась в полночь с 1 на 2 ноября. В этом году дата закрытия совпала с прошлогодней. До введения ледовой переправы пассажиров между городами будут перевозить на вертолетах и судах на воздушной подушке.