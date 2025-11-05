Ричмонд
Снег с дождем обрушится на Пермский край

Снег с дождем накроет Пермский край в четверг, 6 ноября. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты также предупреждают о возможной гололедице.

Мокрый снег ожидается в Прикамье.

«Приближение очередного фронтального раздела принесет ночью умеренные (снег, мокрый снег), днем небольшие, местами умеренные (дождь, мокрый снег) осадки», — сообщает telegram-канал центра. Метеорологи отмечают, что ночью и утром в отдельных районах ожидается отложение мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах.

Температура воздуха ночью составит от минус одного до плюс четырех градусов, в Перми около двух градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до нуля — пяти градусов, в краевом центре около четырех градусов. Ветер прогнозируется юго-западный: ночью 7−12 метров в секунду, днем 5−10 метров в секунду. Синоптики рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок.