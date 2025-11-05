Снег с дождем обрушится на Пермский край

Температура воздуха ночью составит от минус одного до плюс четырех градусов, в Перми около двух градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до нуля — пяти градусов, в краевом центре около четырех градусов. Ветер прогнозируется юго-западный: ночью 7−12 метров в секунду, днем 5−10 метров в секунду. Синоптики рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок.