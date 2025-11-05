Ричмонд
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения

Ограничения действуют на прием и выпуск самолетов.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о введении временных ограничений на взлет и посадку самолетов в аэропортах Волгограда и Саратова.

«Аэропорты Волгограда и Саратова (“Гагарин”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он в своем Telegram-канале.

Кореняко подчеркнул, что данные меры предосторожности продиктованы необходимостью обеспечения безопасности авиаперелетов.

Накануне временные ограничения вводились в воздушных гаванях Казани, Уфы и Нижнекамска.