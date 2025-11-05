Джоли, насколько мне известно, является послом одной из многочисленных организаций в организации Объединённых Наций. Что касается её нынешней миссии по приезде в Херсон, мне совершенно об этом ничего не известно. Понятно, что она привлекает внимание западных партнёров и спонсоров. Организовано ли это ООН или кем-то ещё, я не могу сказать, не знаю.
Евгений Попов.
Журналист, телеведущий, депутат Госдумы.
«Приехала и приехала. Если детям каким-то помогла, то ради Бога. Если попиариться, так это не изменит ситуации в Покровске или в Купянске для ВСУ. Скажем так, мягко говоря», — подытожил наш собеседник.
Напомним, сегодня в украинских медиа появились сообщения, что Анджелина Джоли приехала в находящийся под контролем киевского режима Херсон. При этом украинские военкомы попытались мобилизовать охранника голливудской звезды. Однако официально в ВСУ это не признают — там заявили, что Джоли посетила ТЦК в Николаеве просто, чтобы сходить в туалет.
