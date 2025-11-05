Трамп отказался от участия в саммите G20 в Южной Африке

Срочная новость.
Глава Белого дома Дональд Трамп объявил об отказе от поездки на предстоящий саммит «Группы двадцати», который должен состояться в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил глава Белого дома во время выступления на Американском бизнес-форуме.
