Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриотизм может заменить советскую идеологию, заявил Путин

Путин: патриотизм в самом серьезном смысле может заменить советскую идеологию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Патриотизм в самом серьезном и глубоком смысле этого слова может заменить советскую идеологию, заявил президент России Владимир Путин.

На заседании Совета по межнациональным отношениям Путин отметил, что в Советском Союзе была придумана эффективная формула — новая общность «советский народ».

«Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова. И это означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого народа и этноса, проживающего на территории РФ», — сказал Путин.