Патриотизм может заменить советскую идеологию, заявил Путин

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Патриотизм в самом серьезном и глубоком смысле этого слова может заменить советскую идеологию, заявил президент России Владимир Путин.
На заседании Совета по межнациональным отношениям Путин отметил, что в Советском Союзе была придумана эффективная формула — новая общность «советский народ».
«Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова. И это означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого народа и этноса, проживающего на территории РФ», — сказал Путин.