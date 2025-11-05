Трамп заявил, что у США самый мощный ядерный арсенал на планете

Срочная новость.
Соединенные Штаты Америки располагают самым мощным ядерным арсеналом на планете, превосходя по этому показателю как Россию, так и Китай. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме.
