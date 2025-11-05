В Минской области в 2024 и 2025 годах не было случаев передачи ВИЧ от матери ребенку

В центре отметили, что эта тема имеет глобальный характер не только для Минской области, но и для страны и всего мира в целом. Важным звеном в теме профилактики ВИЧ-инфекции является недопущение передачи ВИЧ от матери ребенку. «Сегодня созданы все условия для того, чтобы женщины, живущие с ВИЧ, при выполнении всех рекомендаций врачей могли рожать здоровых детей, — подчеркнули там. — Случаев передачи ВИЧ от матери ребенку на территории Минской области в 2024—2025 годах не зарегистрировано».