В Минской области в 2024 и 2025 годах не было случаев передачи ВИЧ от матери ребенку

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области не было случаев передачи ВИЧ от матери ребенку в 2024 и 2025 годах. Речь об этом шла на региональном тренинге «Актуальные вопросы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку», сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
На тренинге присутствовали специалисты санитарно-эпидемиологической службы, врачи-инфекционисты, врачи — акушер-гинекологи и врачи-педиатры Минской области.
В центре отметили, что эта тема имеет глобальный характер не только для Минской области, но и для страны и всего мира в целом. Важным звеном в теме профилактики ВИЧ-инфекции является недопущение передачи ВИЧ от матери ребенку. «Сегодня созданы все условия для того, чтобы женщины, живущие с ВИЧ, при выполнении всех рекомендаций врачей могли рожать здоровых детей, — подчеркнули там. — Случаев передачи ВИЧ от матери ребенку на территории Минской области в 2024—2025 годах не зарегистрировано».
В рамках проведения мероприятия были затронуты вопросы эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и Минской области, правовые основы оказания медицинской помощи женщинам, живущим с ВИЧ, прегравидарная подготовка при ВИЧ-инфекции.
Одним из рассмотренных стал вопрос реализации проекта по медико-социальному сопровождению беременных женщин, живущих с ВИЧ. На территории Минской области с 2024 года успешно реализуется проект «Осознанная беременность. Счастливое материнство». За это время в проект включена 21 беременная женщина, живущая с ВИЧ, родилось 13 детей, успешно завершили проект 9 женщин и 9 детей, продолжается сопровождение 5 беременных женщин, а также 4 родивших женщин и 4 детей. -0-