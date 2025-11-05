Продюсер Дзюник: визит Джоли мог обойтись властям Украины в 20 миллионов долларов

Сообщается так же, что во время визита был задержан охранник американской актрисы. Его доставили в ТЦК (аналог военкомата на Украине). Но после проверки документов отпустили, Анджелина тоже посетила военкомат, но в рамках своей мисси и не для того, чтобы вызволить охранника, а зашла в уборную, пишет Российская газета.