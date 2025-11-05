Продюсер Дзюник: визит Джоли мог обойтись властям Украины в 20 миллионов долларов

5 ноября СМИ облетели снимки, на которых американская актриса Анджелина Джоли запечатлена в Херсоне. Якобы, актриса посетила Украину, побывала в роддоме и в детской больнице. На нескольких снимках звезда играет с детьми. Во время визита на ней был бронежилет.
Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru полагает, что кадры сделаны не в 2025 году, а гораздо раньше. И такой визит обошелся властям Украины в огромную сумму.
— Ориентировочно, как это было во время ее прошлого приезда в 2022 году, визит мог обойтись в 20 миллионов долларов, — полагает продюсер.
Эта поездка, уверен он, носит не гуманитарный характер, а совершена исключительно ради пиара. Никакой помощи нуждающиеся не получили, зато были сделаны нужные кадры.
— Показать, что она тоже поддерживает Украину. Приехала, посмотрела, поснимали журналисты ее, развернулась и уехала, — заключил Дзюник.
Информацию о том, что Джоли приехала в Херсон, в частности, подтвердил украинский паблик Ukraine context. Там появились снимки актрисы в компании детей. И подтверждение со ссылкой на неназванные источники, пишет Газета.ru.
Сообщается так же, что во время визита был задержан охранник американской актрисы. Его доставили в ТЦК (аналог военкомата на Украине). Но после проверки документов отпустили, Анджелина тоже посетила военкомат, но в рамках своей мисси и не для того, чтобы вызволить охранника, а зашла в уборную, пишет Российская газета.