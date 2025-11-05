Школьников Кургана зовут в торговый центр на бесплатный фестиваль робототехники

Фестиваль робототехники пройдет в Кургане.
Школьники 4−8 классов смогут узнать о создании роботов, программировании игр и проектировании будущего на бесплатном фестивале «ТехноФест», который пройдет в Кургане 8 ноября в торгово-развлекательном центре «ГиперСити». На мастер-классах ребята познакомятся с современными IT-профессиями и поучаствуют в практических занятиях. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования.
«На мастер-классах школьники узнают о самых современных IT-профессиях, попробуют себя в деле, познакомятся с центрами и клубами дополнительного образования: “Техногик”, “IT-CUBE”, “Прогрессор”, “ТехноФича”, “Машинариум”, “Расти и лети” — они расскажут все о своих программах», — сообщила пресс-служба департамента образования Курганской области. Фестиваль пройдет с 14:00 до 18:00 на первом этаже торгового центра.
По сообщению департамента, участники мероприятия получат призы и сувениры. Вход на фестиваль свободный, приглашаются как школьники, так и их родители.
Фестиваль «ТехноФест» станет частью программы досуга курганских школьников. В период каникул учреждения дополнительного образования и культуры города активно организуют мероприятия для детей — от посещения музеев и библиотек до мастер-классов в театрах и центрах развития, предоставляя школьникам возможность провести время с пользой и познакомиться с различными направлениями развития.