В пещере на границе Греции и Албании нашли самую большую в мире паутину

Также Юрак рассказал, что в обнаруженной паутине было около 69 тыс. особей Tegenaria domestica и свыше 42 тыс. пауков вида Prinerigone vagans. По словам ученого, эти два вида часто живут рядом с человеком, однако случаи их совместного обитания ранее не фиксировались.