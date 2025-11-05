В пещере на границе Греции и Албании нашли самую большую в мире паутину

В серной пещере на границе Греции и Албании обнаружили, вероятно, самую большую паутину в мире, которую ткут 111 тыс. пауков. Об этом пишет газета DailyMail со ссылкой на биолога Иштвана Юрака из венгерского университета Sapientia.
По информации авторов статьи, площадь паутины составляет 106 кв. м. Собеседник газеты рассказал, что находка в пещере Сульфур стала первым подтверждением колониального поведения у видов Tegenaria domestica и Prinerigone vagans.
Также Юрак рассказал, что в обнаруженной паутине было около 69 тыс. особей Tegenaria domestica и свыше 42 тыс. пауков вида Prinerigone vagans. По словам ученого, эти два вида часто живут рядом с человеком, однако случаи их совместного обитания ранее не фиксировались.
Примечательно, что ранее ученые были уверены, что пауки вида Tegenaria domestica могут охотиться на Prinerigone vagans, однако в темноте пещеры они мирно сосуществовали, питаясь мошками.