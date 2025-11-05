Покрывало, спасающее сотни военнослужащих

«Народный фронт» провел испытания защитных «мангалов» и противоосколочных одеял для эвакуационной техники. «Вечерняя Москва» узнала подробности.
Участие в испытаниях приняли производители «мангалов» и противоосколочных одеял, военнослужащие и врачи, которые работают непосредственно в зоне проведения спецоперации.
При тестировании новых средств защиты особое внимание уделили тому, какую максимальную скорость может развить машина при атаке дронов и артиллерийском обстреле, учитывая дополнительное сопротивление ветра от конструкции. Помимо этого, была протестирована эргономика автомобиля во время эвакуации раненых.
— Для нас это был уникальный опыт, так как ответную реакцию мы получали сразу же и от военных, и от медиков, — рассказала «ВМ» представитель «Народного фронта» Юлия Зимова.
Тестировщики пытались ободрать «мангалы», имитируя езду в лесу, не оставив без внимания и другие мельчайшие детали, с которыми сталкиваются медики на передовой при эвакуации раненых.
Новые средства защиты полностью соответствуют всем стандартам, которые были озвучены 6 июля президентом РФ Владимиром Путиным на форуме «Народного фронта» «Все для Победы!».
— На текущий момент самое важное требование — это минимальная парусность, чтобы двери открывались на 90 градусов минимум и чтобы вся машина была закрыта «мангалом» до низа, то есть до верхней части колес. Не половинка, не крыша, а целиком корпус, — отмечает Зимова. — Также наши инженеры работают над тем, чтобы можно было без проблем снимать части антидроновой сетки.
Уровень защиты изделий проверяли на полигоне, в условиях, приближенных к реальным, то есть используя снаряженные взрывчаткой БПЛА.
— Без «мангалов» машину обычно разносит надвое. В лучшем случае людей, находящихся внутри, просто контузит, — рассказывает Юлия Зимова.
— «Мангал» — это барьер, который встает между БПЛА и машиной, не дающий снаряду ударить сразу по средству передвижения. А «одеяла» прикрывают пассажиров от осколков, которые обычно превращают транспорт в решето.
Уже около двух лет «Народный фронт» поставляет на передовую машины, на которые установлены антидроновые «мангалы» и противоосколочные одеяла. Это позволяет медикам и бойцам выполнять свои задачи безопасно.
— Мы прекрасно понимаем, что иногда РЭБ-системы не срабатывают. Тем более они не могут справиться с беспилотниками на оптоволокне. В связи с этим стараемся всячески доработать то, что поставляем ребятам, — отмечает Зимова.
«Народный фронт» с самого начала СВО помогает военным медикам, фонд «Все для Победы!» закупает автомобили, багги и многое другое.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Павел Голицын, майор в отставке, военный эксперт:
— Волонтерская деятельность очень активная. Они помогают ребятам на каждом направлении, точечно отрабатывают запросы, которые поступают им от подразделений, которые сейчас находятся в зоне СВО. Обеспечение очень серьезное: ребята получают полноценные комплекты одежды, защиты и маскировки. Помимо этого, солдат обеспечивают медикаментами, беспилотниками и многим другим.