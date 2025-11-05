Покрывало, спасающее сотни военнослужащих

— На текущий момент самое важное требование — это минимальная парусность, чтобы двери открывались на 90 градусов минимум и чтобы вся машина была закрыта «мангалом» до низа, то есть до верхней части колес. Не половинка, не крыша, а целиком корпус, — отмечает Зимова. — Также наши инженеры работают над тем, чтобы можно было без проблем снимать части антидроновой сетки.