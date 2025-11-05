Рудковская поделилась подробностями о самочувствии сына после шоу

Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, чувствует себя хорошо и вернулся домой после выступления на шоу в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала мать мальчика.
Ранее сообщалось, что Александр выступил на шоу, несмотря на повышенную температуру, и заявил, что это было его собственное решение. По словам Рудковской, у сына была температура около 37,1 градуса, которая держалась некоторое время. Утром его показатели колебались между 36,9 и 37,1. Слабость, которая присутствовала ранее, прошла.
Рудковская предположила, что у сына могла быть какая-то мутирующая форма ротавируса, поскольку наблюдались тошнота и рвота, хотя анализы не выявили конкретного возбудителя.
— Это какая-то мутирующая форма ротавируса, поскольку была тошнота и рвота. К сожалению, ни один анализ не показал, сказали, что этиология вирусной инфекции непонятна. Но у нас не болеет никто. С нами были два моих старших сына, мама, я, Евгений, Арсений, и никто не заболел, только Саша, — рассказала Рудковская в беседе с ТАСС.
Врачи рекомендовали Плющенко младшему воздержаться от тренировок до понедельника. По словам матери, это стало для него большим разочарованием, так как он готовился к всероссийским соревнованиям во Владимире. Тем не менее, Рудковская отметила, что главное — что все обошлось, учитывая, что ситуация с температурой была достаточно серьезной.
3 ноября появилась информация, что сына фигуриста увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Плющенко рассказал, что врачи «напичкали» мальчика лекарствами и он завершил свое выступление.