Трамп не оценил избрания нового мэра-демократа в Нью-Йорке: как он охарактеризовал его победу

В Нью-Йорке 4 ноября завершились выборы мэра. Победу одержал демократ Зохран Мамдани. Американский лидер Дональд Трамп не оценил его избрания. Он охарактеризовал победу Зохрана Мамдани как потерю части суверенитета США. Об этом хозяин Белого дома заявил во время Американского бизнес-форума.
Дональд Трамп подчеркнул, что властям предстоит «разобраться» с инцидентом. Он не уточнил, как именно руководство США будет решать возникшую проблему.
«Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся», — заверил президент Соединенных Штатов.
Демократу Зохрану Мамдани 34 года. Он продвигает политику, резко противоречащую позиции Дональда Трампа. Демократ победил на выборах с результатом 50,4%, обогнав бывшего мэра штата Эндрю Куомо.