Трамп не оценил избрания нового мэра-демократа в Нью-Йорке: как он охарактеризовал его победу

В Нью-Йорке 4 ноября завершились выборы мэра. Победу одержал демократ Зохран Мамдани. Американский лидер Дональд Трамп не оценил его избрания. Он охарактеризовал победу Зохрана Мамдани как потерю части суверенитета США. Об этом хозяин Белого дома заявил во время Американского бизнес-форума.