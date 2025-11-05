Ричмонд
Власти Украины перестали отправлять поезда в Славянск и Краматорск

Украинские власти временно ограничили движение поездов краматорского направления, в частности, перестанут осуществляться перевозки в Славянск и Краматорск. Об этом 5 ноября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Источник: РИА "Новости"

«Временное ограничение касается также и пригородного движения в Донецкой области, в частности, сообщений Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По его словам, между Краматорском и Славянском, а также временной конечной станцией, будут организованы автобусные шаттлы. Филакшин добавил, что движение будет восстановлено, когда это станет возможным.

Ранее, 10 октября, в Киеве из-за проблем с электроснабжением отменили движение поездов метро. По информации городской администрации, в столице Украины также наблюдалось отключение света.