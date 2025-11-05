Исполнительницу Мэйби Бэйби внесли в базу «Миротворца»

Таким образом, Мэйби Бэйби оказалась в числе тех российских деятелей, которых украинский ресурс обвиняет в поддержке действий России. Сам сайт «Миротворец» неоднократно подвергался критике за публикацию персональных данных и ведение так называемых «чёрных списков».