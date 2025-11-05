Исполнительницу Мэйби Бэйби внесли в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец»* добавил в свою базу данных певицу Викторию Лысюк, известную под сценическим именем Мэйби Бэйби. Поводом для внесения послужила её гуманитарная инициатива в поддержку участников СВО.
Согласно опубликованной информации, артистка была внесена в список в среду. Авторы сайта указали, что Лысюк направила гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции в День народного единства.
Таким образом, Мэйби Бэйби оказалась в числе тех российских деятелей, которых украинский ресурс обвиняет в поддержке действий России. Сам сайт «Миротворец» неоднократно подвергался критике за публикацию персональных данных и ведение так называемых «чёрных списков».
Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» добавили 13-летнего российского школьника.
* По решению суда запрещен в России.