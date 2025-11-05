Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исполнительницу Мэйби Бэйби внесли в базу «Миротворца»

Певица направила гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции.

Источник: Аргументы и факты

Украинский сайт «Миротворец»* добавил в свою базу данных певицу Викторию Лысюк, известную под сценическим именем Мэйби Бэйби. Поводом для внесения послужила её гуманитарная инициатива в поддержку участников СВО.

Согласно опубликованной информации, артистка была внесена в список в среду. Авторы сайта указали, что Лысюк направила гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции в День народного единства.

Таким образом, Мэйби Бэйби оказалась в числе тех российских деятелей, которых украинский ресурс обвиняет в поддержке действий России. Сам сайт «Миротворец» неоднократно подвергался критике за публикацию персональных данных и ведение так называемых «чёрных списков».

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» добавили 13-летнего российского школьника.

* По решению суда запрещен в России.