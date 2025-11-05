На Землю 7 ноября могут обрушиться сильные геомагнитные бури

В лаборатории отметили, что, учитывая высокий уровень солнечной активности, риски для планеты будут сняты не ранее чем через 10 дней, однако дать точный прогноз трудно. «При этом сохраняется надежда, что на Солнце просто закончится вспышечная энергия, запасы которой, сколь бы ни были велики, все же всегда конечны. Собственно, это единственное, что позволяет сейчас в среднесрочной перспективе рисовать хоть минимально оптимистичные сценарии», — пояснили ученые. -0-