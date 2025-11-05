Ричмонд
Трамп назвал победу социалиста Мамдани в Нью-Йорке «потерей суверенитета» США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, назвав это событие «потерей части суверенитета США». Такое мнение американский лидер выразил в среду, 5 ноября, в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.

Выборы губернаторов в Нью-Джерси и Вирджинии, а также выборы мэра Нью-Йорка прошли накануне, 4 ноября. Победителем на выборах градоначальника Нью-Йорка стал кандидат от демократических социалистов Зохран Мамдани. Он вошел в историю как самый молодой мэр города в XXI веке и первый мусульманин, занявший этот пост.

Программа Мамдани включает такие пункты, как создание доступных магазинов с продуктами, заморозка арендной платы на часть жилья в городе и отмена платы за проезд на автобусах. Ранее Трамп уже высказывался против кандидатуры Мамдани, называя его коммунистом и обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку в случае его победы, передает РИА Новости.

Позже американское издание New York Post продемонстрировало обложку нового номера — на ней изображен Мамдани в красном костюме на фоне городской панорамы, в руках он держит серп и молот. Кроме того, журналисты смогли обыграть неформальное название Нью-Йорка — «Большое яблоко» (Big apple).

До этого американский лидер утверждал, что не планирует баллотироваться на пост вице-президента на выборах в 2028 году. По его словам, многие сограждане были бы не рады его избранию.

