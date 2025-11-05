Трамп назвал победу социалиста Мамдани в Нью-Йорке «потерей суверенитета» США

Выборы губернаторов в Нью-Джерси и Вирджинии, а также выборы мэра Нью-Йорка прошли накануне, 4 ноября. Победителем на выборах градоначальника Нью-Йорка стал кандидат от демократических социалистов Зохран Мамдани. Он вошел в историю как самый молодой мэр города в XXI веке и первый мусульманин, занявший этот пост.