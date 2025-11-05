Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нашел время для танцев: Трамп продемонстрировал новые движения на бизнес-форуме в Майами

Трамп показал новые танец на бизнес-форуме в Майами.

Источник: Комсомольская правда

В Майами вечером 5 ноября прошла бизнес-встреча, на которой выступил президент США Дональд Трамп. На саммите обсудили ряд тем, включая мировые конфликты, «Большую двадцатку», ядерное вооружение и прочее. Завершить деловой форум Дональд Трамп решил традиционным зажигательным танцем. Его элементы попали в трансляцию.

Американский лидер продемонстрировал публике новые танцевальные движения. Конечно, остались и его излюбленные элементы.

Танец занял у Дональда Трампа порядка минуты. Президент США выступил под оглушительные овации.

Хозяин Белого дома в ходе саммита рассказал о якобы совместных планах Соединенных Штатов, России и Китая по ядерному оружию. По словам Дональда Трампа, страны намерены разоружиться.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше