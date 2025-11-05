Нашел время для танцев: Трамп продемонстрировал новые движения на бизнес-форуме в Майами

В Майами вечером 5 ноября прошла бизнес-встреча, на которой выступил президент США Дональд Трамп. На саммите обсудили ряд тем, включая мировые конфликты, «Большую двадцатку», ядерное вооружение и прочее. Завершить деловой форум Дональд Трамп решил традиционным зажигательным танцем. Его элементы попали в трансляцию.
Американский лидер продемонстрировал публике новые танцевальные движения. Конечно, остались и его излюбленные элементы.
Танец занял у Дональда Трампа порядка минуты. Президент США выступил под оглушительные овации.
Хозяин Белого дома в ходе саммита рассказал о якобы совместных планах Соединенных Штатов, России и Китая по ядерному оружию. По словам Дональда Трампа, страны намерены разоружиться.