Директор Дома народного творчества рассказала Путину о проекте телемоста

Пуртова напомнила, что в рамках проекта в 2022 году телемостом соединялись Камчатка и Калининград, в 2023 году — Мурманск и Махачкала, в 2024 — Якутск и Луганск, а в сентябре 2025 года, в День зарождения российской государственности, в честь Года Защитника Отечества к телемосту присоединились девять городов-героев, где наглядно было продемонстрирована этнокультурное наследие, дружба и единство народов России.