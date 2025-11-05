Директор Дома народного творчества рассказала Путину о проекте телемоста

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Национальные культуры народов полуострова Крым и острова Сахалин соединят телемостом в 2026 году в рамках фестиваля «Вместе мы — Россия!», ежегодно объединяющего отдаленные друг от друга регионы страны, рассказала президенту России Владимиру Путину директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.
«Еще один уникальный проект наш — всероссийский фестиваль народного творчества и традиций “Вместе мы — Россия!”, который собирает редчайшие образцы национальной культуры в творчестве художественных коллективов, и мы соединяем или мостом… В будущем году мы планируем соединить телемостом национальной культуры народов полуострова Крым и острова Сахалин», — сообщила она в ходе своего выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Пуртова напомнила, что в рамках проекта в 2022 году телемостом соединялись Камчатка и Калининград, в 2023 году — Мурманск и Махачкала, в 2024 — Якутск и Луганск, а в сентябре 2025 года, в День зарождения российской государственности, в честь Года Защитника Отечества к телемосту присоединились девять городов-героев, где наглядно было продемонстрирована этнокультурное наследие, дружба и единство народов России.
Всероссийский фестиваль-праздник народного творчества и традиций «Вместе мы — Россия!» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с целью популяризации этнокультурного достояния. Организаторами выступают Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, региональные органы управления культурой, дома и центры народного творчества.