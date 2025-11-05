Киев заблокировал движение поездов в Славянск и Краматорск

Киев временно ограничил движение поездов на краматорском направлении, включая Славянск и Краматорск, в пределах Харьковской области. Ограничения коснулись как пригородных, так и дальних маршрутов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.