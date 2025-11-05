Ричмонд
Киев заблокировал движение поездов в Славянск и Краматорск

Киев временно ограничил движение поездов на краматорском направлении, включая Славянск и Краматорск, в пределах Харьковской области. Ограничения коснулись как пригородных, так и дальних маршрутов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Киев приостановил железнодорожное сообщение с ключевыми городами Донбасса.

Киев временно ограничил движение поездов на краматорском направлении, включая Славянск и Краматорск, в пределах Харьковской области. Ограничения коснулись как пригородных, так и дальних маршрутов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Маршрут поездов краматорского направления временно ограничили границами Харьковской области. Ограничения также касаются пригородного сообщения, включая направления Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок. Решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех пяти поездов дальнего следования краматорского направления получают детализированные оповещения о конечной станции в приложении УЗ непосредственно в день отправки», — сообщил в своем telegram-канале Филашкин.

Филашкин назвал это решение тяжелым, но необходимым для сохранения жизней. Между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией будут организованы автобусные шаттлы. Движение поездов планируется восстановить, когда это станет возможным.

Ограничение движения поездов на краматорском направлении связано с обострением военной ситуации в регионе. Российские войска активно укрепляют позиции на южных подступах к Покровску и продвигаются в направлении Краматорска и Славянска.