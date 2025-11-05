Редкая монета с браком продается в Кургане по цене нового автомобиля

Часть коллекции монет знаменитого предпринимателя и нумизмата Ларса Эмиля Бруна продали на аукционе в Дании. Коллекция включает около 20 тысяч старинных монет и считается самой ценной за пределами Соединенных Штатов. Отмечается, что Брун умер в 1923 году и завещал не продавать коллекцию в течение ста лет. Теперь на торгах в Копенгагене было продано 286 монет из коллекции.