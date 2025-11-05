Редкая монета с браком продается в Кургане по цене нового автомобиля

В Кургане на популярном сайте объявлений выставили на продажу редкую пятирублевую монету 1999 года выпуска с браком. Ее стоимость составляет 900 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой ряда новых автомобилей.
В объявлении указано, что монета является «редкой» и имеет «брак». За такую же сумму в Кургане можно приобрести подержанные иномарки в хорошем состоянии, такие как Hyundai Santa Fe, Kia Ceed, Nissan Teana, а также прошлогоднюю модель «Лада Гранта».
— Редкая монета пять рублей с браком. Цена 900 тысяч рублей. Год выпуска 1999, — цитирует объявление Ura.ru.
Монету номиналом 1 рубль 1727 года выпуска выставили на аукцион в Казани. Владелец оценил раритет в 10 миллионов рублей. На лицевой стороне монеты изображен портрет императора Петра II, а на обратной — четыре буквы «П» и короны.
Часть коллекции монет знаменитого предпринимателя и нумизмата Ларса Эмиля Бруна продали на аукционе в Дании. Коллекция включает около 20 тысяч старинных монет и считается самой ценной за пределами Соединенных Штатов. Отмечается, что Брун умер в 1923 году и завещал не продавать коллекцию в течение ста лет. Теперь на торгах в Копенгагене было продано 286 монет из коллекции.