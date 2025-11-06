Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 6 ноября, который называют Светец

Православная церковь 6 ноября вспоминает святого Афанасия. В народе отмечают Афанасьев день. Существует также название Светец. Такое название было у лучины.
Что нельзя делать 6 ноября.
Не следует принимать подарки и угощения от мужчин. Кроме того, не стоит отдавать свои вещи. Запрещено носить чужие вещи. Считалось, что можно забрать себе все неудачи и проблемы другого человека.
Что можно делать 6 ноября.
В названный день старались купить или же продать квартиру. Предки верили, что сделка окажется удачной. А еще 6 ноября гадали на суженого.
Согласно приметам, раскаркавшиеся вороны указывают на снегопад. В том случае, если закат красный, то ждали мороз.
