Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 6 ноября, который называют Светец

Узнали приметы и запреты на 6 ноября, когда принято отмечать Афанасьев день.

Православная церковь 6 ноября вспоминает святого Афанасия. В народе отмечают Афанасьев день. Существует также название Светец. Такое название было у лучины.

Что нельзя делать 6 ноября.

Не следует принимать подарки и угощения от мужчин. Кроме того, не стоит отдавать свои вещи. Запрещено носить чужие вещи. Считалось, что можно забрать себе все неудачи и проблемы другого человека.

Что можно делать 6 ноября.

В названный день старались купить или же продать квартиру. Предки верили, что сделка окажется удачной. А еще 6 ноября гадали на суженого.

Согласно приметам, раскаркавшиеся вороны указывают на снегопад. В том случае, если закат красный, то ждали мороз.

