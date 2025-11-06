«Сумеречная» зона: «Покровка. Театр» запасается чесноком от упырей

После ремонта «Покровка. Театр», он же ранее «Театр на Покровке», встретил первых зрителей премьерой под стать своему названию: «Москва. Сумерки». Спектакль по мотивам первой отечественной готической повести «Упырь» Алексея Толстого поставил новый худрук, режиссер Дмитрий Бикбаев. Первый блин вышел не комом, публика отметила яркие образы, спецэффекты, уважительное отношение к классике. Как следствие, аншлаги в небольшом столичном театре будут, билетов в продаже почти нет. «Известия» в числе первых зрителей побывали на премьере — и не успели испугаться.
Средства от нечистой силы.
Красивые афиши в стиле киносаги «Сумерки» привлекали москвичей и гостей столицы на премьеру в «Покровка. Театр». Перед спектаклем в фойе, где в блеске зеркал еще видны следы недавнего ремонта, толпились нарядные зрители с букетами, предвкушая нечто удивительное в обновленных стенах.
Забытая театральной критикой труппа вдруг привлекла внимание интригующим названием в афише — «Москва. Сумерки». Ходили слухи, что это постановка по мотивам голливудского фэнтези с участием Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт. Оказалось, нет. Спектакль создан по русской классике.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Эдуард Корниенко.
— Мы четко следуем заветам основателя театра Сергея Арцыбашева, — поделился с «Известиями» Дмитрий Бикбаев. — Он замыслил его как театр, который исследует отечественную классику. Чтобы не повторяться и не пересекаться с другими труппами в названиях, мы обратились к произведению Алексея Толстого «Упырь». Оно показалось нам очень смелым, молодежным и даже актуальным. Совершенно неожиданный сюжет сделал книгу Толстого бестселлером своего времени — это первое готическое произведение в русской литературе.
На входе всем гостям вручали чеснок, перевязанный красной ленточкой. «От вампиров», — шутили зрители. «От упырей», — поправил их актер в гриме седовласого молодого графа Мирослава Душенко. По роли он ищет именно упырей — и остро реагирует, когда их называют вампирами.
«Сумерки» по-московски.
Повышенный интерес к спектаклю подогрела новость о том, что в США в повторный прокат выходят все части «Сумерек». Студия Lionsgate объявила о показе франшизы в формате 4К. Бонусом станут кадры, не вошедшие в финальный монтаж, и материалы со съемочной площадки. По сей день армия поклонников вампиров верит в продолжение саги, но на шестую часть никто не замахнулся. Зато теперь в Москве есть своя нечисть.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Эдуард Корниенко.
Режиссер намеренно не сохранил название повести Толстого «Упырь» для инсценировки. Спектакль получил имя «Москва. Сумерки» — чтобы привлечь молодую аудиторию. И это сработало: все билеты на ноябрь распроданы.
Для «Покровка. Театр» «Москва. Сумерки» — история для нового и требовательного зрителя. В спектакле задействованы современные технологии. По периметру зрительного зала и сцены установлены экраны, где создается дополненная реальность: интерьеры усадьбы, природа, стихия, мистика. Экраны, как мы узнали, привезли в театр лишь накануне премьеры — спектакль был под угрозой срыва, но всё разрешилось благополучно.
Режиссер рассказывает, что репетиции шли под звуки перфоратора, но это не остановило постановочную группу. В мастерских уже отшивали великолепные костюмы. Сам Роберт Паттинсон позавидовал бы камзолам молодого аристократа Руневского (Дмитрий Росляков). А Варвара Насибулина, сыгравшая Дашу, в белых романтичных платьях кажется то ли девочкой, то ли видением. Художник по костюмам Юлия Волкова проделала скрупулезную работу, создавая наряды, соответствующие эпохе. Капоты и платья графини Сугробиной (Наталья Гребёнкина) хотелось рассматривать, как подиумные: мельчайшие детали туалета, мастерский, но не вычурный грим придавали спектаклю особый шик.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Эдуард Корниенко.
Создатели определяют жанр постановки как готический детектив, где реальность переплетается с мистикой. В этой атмосфере разворачивается история пылкой любви дворянина Руневского и внучки бригадирши Сугробиной — Даши. На семье девушки лежит родовое проклятие, мешающее влюбленным обрести счастье. Потусторонние силы преследуют всех, кто приближается к потомкам старинной венгерской семьи Островичей. А началось всё с графа, которого задушила собственная супруга при помощи любовника, — и тот проклял ее и ее потомков.
Вампиры средней полосы.
Действие спектакля происходит в Москве. Руневский знакомится на балу со странным человеком по имени Рыбаренко. Тот молод и красив, но весь седой. Рыбаренко убежден, что современные «цивилизованные» дворяне — упыри. Руневский сначала считает это бредом, но затем начинает сомневаться. Семья Даши, к которой он приехал свататься, действительно странная. Рыбаренко предупреждал, что старая барыня Сугробина, бабушка Даши, умерла — ведь он был на ее похоронах. Но вот, она жива, только уж больно бледна. Сугробина — коварный вампир, жаждущий крови внучки ради вечной жизни. Очарованный Дашей Руневский оказывается втянут в опасную игру. Рыбаренко приходит на помощь: он знает всё о вампирах средней полосы. Им предстоит пройти путь расследования и найти уязвимое место Сугробиной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Эдуард Корниенко.
Артисты труппы «Покровка. Театр» — Юлия Авшарова, Олег Парменов, Татьяна Насташевская, Сергей Ищенко, Григорий Мосоянц — создают яркие, эмоциональные образы, за которыми интересно наблюдать. Постановка имеет потенциал и может стать хитом сезона. В любом случае худрук, сделавший ставку на молодежь, наметил стратегию развития театра, который в следующем году отметит 35-летие.
— Мы камерный театр, поэтому можем позволить себе идти по пути творческих открытий, а не концентрироваться только на стопроцентных театральных бестселлерах, — считает Дмитрий Бикбаев.
Следующим классиком, на которого замахнулся худрук, станет тоже Толстой — но уже Лев Николаевич. В планах инсценировка романа «Анна Каренина». И исполнительница главной роли у режиссера уже есть — Мария Волкова, сыгравшая Софью в «Москва. Сумерки».
Ближайший спектакль «Москва. Сумерки» — 28 ноября, но все билеты проданы. Придется целиться на декабрь.