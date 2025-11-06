«Сумеречная» зона: «Покровка. Театр» запасается чесноком от упырей

Действие спектакля происходит в Москве. Руневский знакомится на балу со странным человеком по имени Рыбаренко. Тот молод и красив, но весь седой. Рыбаренко убежден, что современные «цивилизованные» дворяне — упыри. Руневский сначала считает это бредом, но затем начинает сомневаться. Семья Даши, к которой он приехал свататься, действительно странная. Рыбаренко предупреждал, что старая барыня Сугробина, бабушка Даши, умерла — ведь он был на ее похоронах. Но вот, она жива, только уж больно бледна. Сугробина — коварный вампир, жаждущий крови внучки ради вечной жизни. Очарованный Дашей Руневский оказывается втянут в опасную игру. Рыбаренко приходит на помощь: он знает всё о вампирах средней полосы. Им предстоит пройти путь расследования и найти уязвимое место Сугробиной.