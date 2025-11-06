Шоу-контент: железные люди на РЕН ТВ и танцующий Фауст в Театре Образцова

Кино.
«Победители», 16+
Самый опасный проект на отечественном ТВ. Никаких декораций: разработанная для спецподразделений полоса препятствий, спортивные и тактико-боевые задания на скорость, силу и смекалку. И впервые на ТВ — стрельба как обязательная дисциплина соревнования. Участники суперэкстремального проекта — обычные люди: пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения, бойцы спецназа, телохранители, врачи — все те, в чьей жизни каждый день есть место подвигу. За главный приз поборются команды четырех наставников: тяжелоатлета Михаила Кокляева, «выживальщика» Эда Халилова, инструкторов по стрельбе Марата Сутаева и легкоатлетки Светланы Аплачкиной. Каждый из наставников — признанный мастер в своем виде спорта. Ведущий проекта — известный спортсмен, актер и телеведущий Сергей Бадюк.
8 ноября, 20:00, РЕН ТВ.
«Огненный мальчик», 18+
Фото: VOЛЬGAКадр из фильма «Огненный мальчик».
Режиссер: Надежда Михалкова. В ролях: Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Лиза Ищенко.
Подросток из обеспеченной семьи Макс оказывается вовлеченным в страшную трагедию, случившуюся в ночном клубе. Чтобы отвести подозрения от сына и сохранить карьеру, мать, не желая вникать во все подробности случившегося, спешно отправляет Макса в глухую провинцию, где он остается один на один со своими демонами. В разлуке женщина осознает, что совсем не знает собственного ребенка и в погоне за личными амбициями рискует потерять его навсегда.
С 6 ноября в прокате.
«Царь ночи», 16+
Фото: Институт развития интернета (АНО «ИРИ»)Кадр из сериала «Царь ночи».
Режиссер: Дмитрий Месхиев. В ролях: Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Александр Галибин, Максим Митяшин, Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер, Алексей Ухов.
Исторический детектив о непростом периоде — начале XX века, когда в России образовался политический кризис и власть императора Николая II значительно ослабла. В города стекается большое количество нищих и обездоленных, социально-политическая обстановка накаляется. Главные герои сериала — брат и сестра Яков и Софья. После гибели отца они теряют друг друга и оказываются втянуты в политические интриги и борьбу за власть, не понимая, что ходят по лезвию ножа.
С 6 ноября в онлайн-кинотеатре PREMIER.
«Мой сын», 18+
Фото: К. Б. А. / Кинокомпания братьев АндреасянКадр из фильма «Мой сын».
Режиссер: Вячеслав Клевцов. В ролях: Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Павел Табаков, Алексей Филимонов, Яна Сексте, Юрий Чурсин, Павел Чернышёв.
История Кати, блестящего адвоката. Ради хорошей жизни она идет на сделку с совестью, участвуя в коррупционных схемах. Пока Катя занята своими делами, ее приемный сын Лёша пытается вершить правосудие: его тренера и наставника обвиняют в преступлении. Вскоре мать и сын оказываются в открытом противостоянии. Сможет ли Катя перейти на сторону справедливости?
С 6 ноября в прокате.
«Наш папа — Дед Мороз!», 6+
Фото: ООО «Синема Революшн’Кадр из фильма “Наш папа — Дед Мороз!”.
Режиссер: Ирина Гурьянова. В ролях: Наталья Подольская, Дмитрий Чеботарёв, Злата Бородина, Дмитрий Калихов, Ольга Науменко, Андрей Леонов.
Фёдор — несостоявшийся актер. Он пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Фёдор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он самый грустный Дед Мороз на свете, ведь ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым годом его бросила девушка.
С 6 ноября в прокате.
Театры.
«МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так», 12+
Фото: Любовь Шеметова.
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Александр Матросов, Александр Бабик, Анна Кармакова, Юлия Чуракова, Павел Левкин, Никита Смольянинов.
Остроумная пародия, в которой под переосмысленные мировые хиты разворачивается настоящий хаос. Шеф провинциального завода решает сделать жене сюрприз и заказывает местному театру «Отверженные» постановку ее любимого мюзикла — Mamma Mia! Труппа вдохновенно берется за работу, но вскоре выясняется, что у спонсора весьма оригинальные взгляды на искусство. В день премьеры всё идет наперекосяк: ведущая актриса попадает в больницу, текст и музыку приходится менять на ходу, а для тещи мецената срочно прописывают новую роль.
6, 7, 11, 12 ноября, 19:00; 8 ноября, 14:00, 17:00, 20:00; 9 ноября, 14:00, 17:00.
«Картины из жизни доктора Фауста», 12+
Фото: пресс-служба ГАЦТК им. С. В. Образцова.
Режиссер: Егор Дружинин. В ролях: Ильдар Гайнутдинов, Коля Багдасарян, Андрей Нечаев, Дмитрий Чернов, Халися Богданова, Александр Городиский, Александр Богданов.
Премьера спектакля без слов. Это синтез балета и театра кукол, где артисты и профессиональные танцоры расскажут историю борьбы за душу Фауста языком пластики. Уникальный опыт для зрителя — возможность «увидеть разговор» о непреодолимом конфликте Света и Тьмы: любовь, страсть, предательство, падение, прощение.
9 и 10 ноября, 19:30, Театр кукол имени С. В. Образцова.
Концерты.
«История любви», 6+
Фото: пресс-служба оркестра «Русская филармония».
Премьера новой программы оркестра «Русская филармония». Зрители услышат мировые песенные хиты: Where Do I Begin, Quizás, Bésame mucho, Sway, Et si tu n’existais pas, Soli и многие другие. Солист — Гагик Езакян, известный исполнитель, автор песен и лауреат международных конкурсов. Специальные гости вечера — Маргарита Позоян, Этери Бериашвили, Людмила Соколова и Лилит Арутюнян.
9 ноября, 19:00, Дом музыки.
«Блестящий дивертисмент», 6+
Фото: Санкт‑Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона.
Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона представит на сцене концертного зала «Москва» программу из трех отделений: миниатюры из циклов «Классицизм — романтизм», «Роден» и одноактный балет «Блестящий дивертисмент» на музыку Михаила Глинки. Именно произведения «малой формы» прославили Якобсона как в СССР, так и за его пределами. В этих постановках особенно ярко раскрывается якобсоновский стиль — чуждый академической ортодоксальности, живой, страстный и богатый неожиданными находками.
7 ноября, 19:00, концертный зал «Москва».
«Распад атома», 12+
Фото: пресс-служба Радио «Орфей».
Вечер посвящен судьбе гениального русского композитора Германа Галынина. Он был одним из любимых учеников Дмитрия Шостаковича и в 1951 году, в 29 лет, получил Сталинскую премию. Ему прочили блестящее будущее, но тяжелая душевная болезнь перечеркнула все надежды. Режиссер Дмитрий Сердюк (он же исполнит главную роль) соединит симфонические фрагменты с документальными свидетельствами. Музыка прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей», за дирижерским пультом — заслуженный артист РФ Сергей Кондрашев. В постановке примут участие пианист, победитель II Международного конкурса имени Сергея Рахманинова Владимир Вишневский и народный артист РФ Владимир Шульга.
10 ноября, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
Государственный академический камерный оркестр России и ансамбль Questa Musica, 6+
Фото: Государственный академический камерный оркестр России.
Музыканты исполнят сочинения Боккерини, Локателли и Вивальди. К Камерному оркестру России присоединятся певцы ансамбля Questa Musica, скрипач Иван Наборщиков, а также вокалисты Иван Бородулин, Диляра Идрисова, Варвара Гансгорье, Михаил Нор и Сергей Годин — опытные интерпретаторы барочного репертуара.
9 ноября, 19:00, Концертный зал Чайковского.
Финал танцевального чемпионата «Fame to Flame», 0+
Фото: пресс-служба Fame To Flame.
Финальное шоу лучших танцоров чемпионата, где участники будут бороться за главный приз. Мероприятие пройдет в два этапа: выступления детей и юниоров, затем взрослых. Каждый блок откроют шоу Алексея Мечетного и Александра Тронова с участием всех финалистов. Вход свободный, регистрация — на сайте проекта.
8 ноября, 15:00, «ВТБ Арена», «Академия».
Юбилейный концерт Алексея Рыбникова, 12+
Фото: Личный архив.
Концерт в честь 80-летия народного артиста России, композитора Алексея Рыбникова станет подарком для всех любителей творчества живого классика. Будут исполнены III и IV части масштабного цикла «Тетралогия», написание которого заняло у композитора четыре десятилетия. В концерте примут участие более 200 артистов, среди них — музыканты Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, Капелла имени Юрлова, вокальный ансамбль Arielle. Солисты — Лилия Гайсина (сопрано), Уриэль Гранат (тенор), Павел Андреев (бас), Михаил Круглов (бас), Владимир Миллер (бас). За пультом — маэстро Гергей Кешшеяк (Венгрия).
8 ноября, 19:00, Московская консерватория.
Музеи.
«Владимир Немухин. Игра в абстракцию», 0+
Фото: Немухин Владимир НиколаевичПрилуки. В большой комнате. 1956 год. Бумага, цветная монотипия, 16,3×25,5 (прямоугольный).
Ретроспективная выставка Владимира Николаевича Немухина (1925−2016) — художника-шестидесятника, одного из лидеров и ярчайших представителей нонконформизма, члена «Лианозовской группы». Особое место занимают скульптурные эксперименты мастера: геометрические конструкции из дерева и мемориальные композиции-посвящения современникам раскрывают его поиски в области формы и пространства.
С 12 ноября, Новая Третьяковка.
«Святая обитель: к 600-летию Соловецкого монастыря», 0+
Фото: Музеи Московского КремляИкона «Благовещение», Москва, 1580-е-1590-е годы.
Музеи Московского Кремля открывают масштабную выставку, приуроченную к юбилею основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Экспозиция объединит произведения иконописи и декоративно-прикладного искусства периода расцвета монастыря (XVI-XVIII века), хранящиеся в собрании музеев Московского Кремля.
С 12 ноября, музейная галерея Храма Христа Спасителя.
«Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея», 0+
Фото: пресс-служба ВДНХ.
Посетители совершат прогулку по столице сквозь века и увидят, как город менялся от столетия к столетию. Среди экспонатов — две картины, изображающие московские улицы XVII века. Полотна Аполлинария Васнецова и Андрея Рябушкина не только передают колорит столичной жизни четыре века назад, но и отражают интерес к старой самобытной Москве среди художников конца XIX — начала XX века.
Павильон № 1 «Центральный», ВДНХ.
Фестивали и премии.
«Новое Радио ДВИЖ», 12+
Фото: пресс-служба фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».
На фестивале свои суперхиты и новинки исполнят артисты, покорившие чарты. Участниками нового «ДВИЖА» станут PIZZA, Бьянка, Лёша Свик, BEARWOLF, Джарахов и другие хитмейкеры. За настроение и подарки будут отвечать ведущие MAX FRESH и голос «Выходного шоу» Макс Астахов. Вход свободный.
7 ноября, 20:00, фудмолл «Депо. Три вокзала».
Премия в области научной фантастики «История будущего», 6+
Фото: пресс-служба.
Торжественная церемония награждения победителей международной литературной премии станет кульминацией конкурсного отбора, в котором приняли участие около 2,5 тыс. авторов из России, стран Африки, Азии, Южной Америки, Китая и Европы. Они поборются за призовой фонд в 5 млн рублей. Премия, учрежденная фондом «АТОМ», задумана как площадка для поиска новых талантов в жанре научной фантастики, ориентированной на технологический оптимизм и позитивные сценарии будущего, где наука и прогресс служат во благо человечества.
6 ноября, 19:00, музей «Атом» на ВДНХ.