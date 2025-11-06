Швейцария хочет включить йодль в список ЮНЕСКО

За последние сто лет клубы йодля распространились по всей стране, превратившись в важный элемент культурной жизни Швейцарии. Уникальные тембры, тремоло и техника йодля нашли своё отражение в мировой музыке — от классики и джаза до фолка и кантри. Примечательно, что ещё в 1920-х годах американские исполнители активно использовали элементы йодля в жанре кантри.