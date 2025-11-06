Швейцария хочет включить йодль в список ЮНЕСКО

Правительство Швейцарии подало заявку на включение традиции йодля — национального вида пения — в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает издание The Independent, окончательное решение по этому вопросу ожидается до конца текущего года.
Йодль, характеризующийся особой вокальной техникой с резкими переходами между грудным и фальцетным регистрами, давно стал символом швейцарской культуры.
Сегодня этот стиль вышел за пределы своего исторического образа — песен пастухов в Альпах — и превратился в современную музыкальную форму, объединяющую людей самых разных профессий и возрастов.
За последние сто лет клубы йодля распространились по всей стране, превратившись в важный элемент культурной жизни Швейцарии. Уникальные тембры, тремоло и техника йодля нашли своё отражение в мировой музыке — от классики и джаза до фолка и кантри. Примечательно, что ещё в 1920-х годах американские исполнители активно использовали элементы йодля в жанре кантри.
