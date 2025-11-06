Календарь на 6 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В народном календаре 6 ноября отмечали день Скорбящей Божьей Матери, который совпадал с церковным праздником иконы «Всех скорбящих Радость». На Руси его называли еще Светцом — потому что в этот день зажигали свечи и лампады в честь Богородицы, прося у нее заступничества и защиты от бед. Женщины ставили свечи за здоровье родных, а в домах старались сохранять тишину и покой. Люди убирали последние осенние дары с огородов, готовили хлев к холодам и чинили теплую одежду. У молодых незамужних девушек были приняты посиделки за рукоделием.