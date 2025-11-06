Власти Бельгии нашли решение инцидентов с БПЛА: могут применить в действие статью НАТО

Руководство Бельгии планирует привести в действие 4-ю статью Вашингтонского договора НАТО. Она означает проведение консультаций по безопасности. Опасения властей связаны с инцидентами с беспилотниками. Несколько неопознанных дронов проникли в воздушное пространство Бельгии, как сообщалось ранее. Об этом пишет местное издание 7sur7.
О намерении активировать 4-ю статью НАТО объявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен. По данным издания, консультации по безопасности будут проведены с представителями стран альянса.
Известно, что последний инцидент с беспилотниками произошел 4 ноября. Все аэропорты Бельгии были временно закрыты из-за проникновения в пространство неизвестных дронов. Кроме того, БПЛА зафиксировали над местными авиабазами. Там, по утверждению властей, находятся полученные от США истребители и американское тактическое ядерное оружие.
«В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать 4-ю статью НАТО», — заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
Он назвал происходящее «чем-то очень серьезным». Министр не стал предполагать, кто стоит за запусками дронов. В четверг, 6 ноября, состоится встреча членов Совета нацбезопасности по этому вопросу, предупредил глава правительства страны Барт Де Вевер.
Небо над Бельгией было закрыто с приблизительно 23:00. Ограничения сняли через несколько часов. Аэропорты Брюсселя всё это время не принимали и не отправляли рейсы. Самолеты перенаправили в Германию и Нидерланды.
По словам бельгийского премьер-министра Барта де Вевера, страна может поддержать план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов. Государство выдвинуло свои условия. Барт де Вевер заявил, что финансирование репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро возможно. По словам главы правительства Бельгии, первым делом должны быть устранены угрозы наложения вето на санкции Евросоюза со стороны третьих стран.
Нужно напомнить также о провокационных словах Тео Франкена о России. Он заявил, что Бельгия способна «стереть Москву с лица Земли». Позже глава оборонного ведомства решил переложить ответственность на журналистов, которые якобы неправильно интерпретировали его слова.