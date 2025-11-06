День поиска центра города и День начос: какие праздники отмечают в России и мире 6 ноября

Многие туристы, посещая неизведанные ранее города, часто не могут найти их центр. В честь них и отмечается День поиска центра города. Если вы 6 ноября находитесь в незнакомом городе, то самое время поискать его центр. Это можно сделать, спросив у прохожих или самостоятельно при помощи карты.