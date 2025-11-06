Ричмонд
Народный календарь. Кому нельзя принимать в дар цветы на Параскеву, 9 ноября

9 ноября православные отмечают день памяти святой Параскевы. В народе эту дату так и прозвали — Параскева.

На Руси в этот день было принято давать обеты — обещание выполнить определенное задание или сделать что-то важное и необходимое. Например, крестьянки давали обещание всю ночь ткать пелену для иконы Богородицы.

Считалось, что если выполнить обет, то Параскева может исполнить важное желание или послать здоровье близкому человеку. А если дать пустое обещание, это приведет к беде. Творческим людям в эту дату запрещено принимать в дар цветы, иначе их слава скоро угаснет.

Приметы погоды:

Если на протяжении нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки.

На деревьях иней — скоро будет мороз.

Если снег выпал на сырую землю — жди ранней весны и много подснежников.

Если гусь выходит на воду и долго плавает — похолодает нескоро.

Именины отмечают: Терентий, Капитолина, Андрей, Афанасий, Марк, Максим, Степан, Николай.