Народный календарь. Кому нельзя принимать в дар цветы на Параскеву, 9 ноября

9 ноября православные отмечают день памяти святой Параскевы. В народе эту дату так и прозвали — Параскева.
На Руси в этот день было принято давать обеты — обещание выполнить определенное задание или сделать что-то важное и необходимое. Например, крестьянки давали обещание всю ночь ткать пелену для иконы Богородицы.
Считалось, что если выполнить обет, то Параскева может исполнить важное желание или послать здоровье близкому человеку. А если дать пустое обещание, это приведет к беде. Творческим людям в эту дату запрещено принимать в дар цветы, иначе их слава скоро угаснет.
Приметы погоды:
Если на протяжении нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки.
На деревьях иней — скоро будет мороз.
Если снег выпал на сырую землю — жди ранней весны и много подснежников.
Если гусь выходит на воду и долго плавает — похолодает нескоро.
Именины отмечают: Терентий, Капитолина, Андрей, Афанасий, Марк, Максим, Степан, Николай.