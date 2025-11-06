Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собачья шерсть для фронта: волонтеры ХМАО связали носки бойцам СВО

В Сургуте (ХМАО) собрали теплую партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Волонтеры движения «Дай лапу» отправили в зону СВО теплые носки, связанные из шерсти собак. Об этом сообщает телеканал «Югра» в telegram-канале.

Амбассадором акции стал питомец приюта по кличке Вольт Еремеевич.

В Сургуте (ХМАО) собрали теплую партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Волонтеры движения «Дай лапу» отправили в зону СВО теплые носки, связанные из шерсти собак. Об этом сообщает телеканал «Югра» в telegram-канале.

«Из Сургута накануне в зону СВО отправилась еще одна необычная гуманитарная помощь. Волонтеры движения “Дай лапу” передали для наших бойцов теплые носки из собачьей шерсти», — пишут в посте.

Амбассадором акции стал питомец приюта по кличке Вольт Еремеевич. Этим летом для добровольцев организовали специальный мастер-класс, где их научили создавать пряжу из вычесанной собачьей шерсти.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО расширили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Поправки в региональное законодательство предусматривают дополнительные социальные гарантии.