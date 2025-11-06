Собачья шерсть для фронта: волонтеры ХМАО связали носки бойцам СВО

В Сургуте (ХМАО) собрали теплую партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Волонтеры движения «Дай лапу» отправили в зону СВО теплые носки, связанные из шерсти собак. Об этом сообщает телеканал «Югра» в telegram-канале.