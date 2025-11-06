6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вред от незаконной добычи трофейного лося в Березинском районе составил Br12,6 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
Сотрудниками Березинской межрайонной инспекции на основании поступившей от неравнодушного охотника информации был установлен факт добычи дикого животного, предположительно лося, в охотничьих угодьях охотхозяйства в Березинском районе.
Прибыв на место предполагаемого преступления для установления всех обстоятельств, госинспекторы осмотрели прилегающую территорию и проследовали по следам протектора шин автомобиля, на котором передвигались возможные правонарушители. Следы привели к жителю ближайшего населенного пункта. На его придомовой территории находился автомобиль со схожим рисунком протектора шин, в котле вываривался череп животного с рогами, в ванне и автомобиле находилось мясо лося, рядом с нежилым строением стояло охотничье ружье (как выяснилось впоследствии, именно из него был добыт лось).
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Березинского РОВД. В результате проведенных мероприятий установлено, что группа лиц в ходе охоты на ненормируемые виды охотничьих животных добыла самца лося трофейного качества.
В ходе осмотра обнаружены и изъяты: зарегистрированные нарезные и гладкоствольные охотничьи ружья, патроны, автомобиль, мобильные телефоны, дичемясная продукция, фрагмент черепа с рогами, а также вещи со следами вещества бурого цвета.
В результате незаконной охоты причинен вред окружающей среде в размере 300 базовых величин на сумму Br12,6 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 282 Уголовного кодекса. -0-