Вред от незаконной добычи трофейного лося в Березинском районе составил Br12,6 тыс

Прибыв на место предполагаемого преступления для установления всех обстоятельств, госинспекторы осмотрели прилегающую территорию и проследовали по следам протектора шин автомобиля, на котором передвигались возможные правонарушители. Следы привели к жителю ближайшего населенного пункта. На его придомовой территории находился автомобиль со схожим рисунком протектора шин, в котле вываривался череп животного с рогами, в ванне и автомобиле находилось мясо лося, рядом с нежилым строением стояло охотничье ружье (как выяснилось впоследствии, именно из него был добыт лось).