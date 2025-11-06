Правительство обсудит продление эксперимента по доступности СПО

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект федерального закона о продлении до 2029 года эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования, в ходе которого школьники ряда регионов России сдают только два предмета на ОГЭ, перечень субъектов, участвующих в эксперименте, также предлагается расширить, сообщили в пресс-службе кабмина.