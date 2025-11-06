Певица Мейби Бейби попала в базу данных «Миротворца»*

В базу данных экстремистского украинского ресурса «Миротворец»* внесли российскую исполнительницу Викторию Лысюк, более известную под псевдонимом Мэйби Бэйби. Об этом стало известно в среду, 5 ноября.
Причиной стало оказание певицей гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции (СВО) в День народного единства. Певица сама сообщила об этом в своих социальных сетях, передает РИА Новости.
Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных «Миротворца»*. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило выступление американского режиссера.
Ранее певица Татьяна Куртукова, известная исполнением песни «Матушка-земля», также попала в базу украинского сайта. Артистку обвинили в «пропаганде войны», а также в покушении на суверенитет Украины.
Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Украинские специальные службы также заочно предъявили обвинения народному артисту России Григорию Лепсу в связи с его поддержкой специальной военной операции.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.