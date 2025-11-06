К середине ноября цены на АЗС накроет биржевой шлейф. Сколько будет стоить бензин

— Снижения на заправках к середине ноября не будет — здесь работает совсем другая логика. Крупнейшие нефтяные компании контролируют около 70% рынка АЗС и обеспечивают себя собственным производством. Для них биржевые котировки скорее ориентир, а не прямой источник закупок. Да и принцип тут давно известный: цены растут резко, а снижаются медленно и осторожно. К середине ноября АИ-92 выйдет на 62−63 рубля за литр, АИ-95 — на 67−69 рублей, то есть прибавка составит те же 1−1,5% от нынешних 61,65 и 66,13 рубля. Именно стабилизацию, а не падение — вот что мы увидим, — считает Алексей Иванов.