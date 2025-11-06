Обнаруженный в 2020 году храм майя оказался «космограммой»

Археологи установили, что обнаруженный пять лет назад на границе Мексики и Гватемалы архитектурный комплекс Агвада-Феникс, который считается одним из древнейших храмов цивилизации майя, представляет собой гигантскую «космограмму» — символическую модель Вселенной в их мировоззрении. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Аризона (UArizona).
По словам профессора Такеши Иноматы, руководителя экспедиции, около 1000 года до нашей эры в этом регионе произошёл своеобразный «Большой взрыв» монументального строительства. Учёный отметил, что полученные данные свидетельствуют: майя начали возводить масштабные архитектурные сооружения уже на самых ранних этапах развития своей цивилизации, задолго до появления известных городов и пирамид.
Раскопки на границе Мексики и Гватемалы ведутся более десяти лет. В 2020 году археологи обнаружили здесь гигантскую платформу длиной около 1,4 километра, шириной 400 метров и высотой до 15 метров, ориентированную по направлению восхода Солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния.
Возраст сооружения оценивается в 2,8−3 тысячи лет, что делает Агвада-Феникс не только древнейшим, но и крупнейшим монументом майя, известным современной археологии.
