Обнаруженный в 2020 году храм майя оказался «космограммой»

Археологи установили, что обнаруженный пять лет назад на границе Мексики и Гватемалы архитектурный комплекс Агвада-Феникс, который считается одним из древнейших храмов цивилизации майя, представляет собой гигантскую «космограмму» — символическую модель Вселенной в их мировоззрении. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Аризона (UArizona).