Водителя Анджелины Джоли отправят в ВСУ: Подробности поездки актрисы в Херсон

Всемирно известная актриса Анджелина Джоли прилетела на Украину в качестве миротворца. Ее сопровождал картеж из двух джипов. Водителя одного из автомобилей остановили и направили в ТЦК при проверке на блокпосту. Теперь он отправится служить в ВСУ, пишет агентство УНИАН, ссылаясь на источники.