Всемирно известная актриса Анджелина Джоли прилетела на Украину в качестве миротворца. Ее сопровождал картеж из двух джипов. Водителя одного из автомобилей остановили и направили в ТЦК при проверке на блокпосту. Теперь он отправится служить в ВСУ, пишет агентство УНИАН, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, водителя актрисы отправили в военкомат в Николаевской области. Его мобилизуют как гражданина Украины призывного возраста.
Всё произошло 4 ноября, когда Анджелина Джоли прибыла на Украину, направляясь в Херсон. Полиция выяснила, что у водителя актрисы нет военно-учетных документов, утверждается в материале. В итоге оказалось, что украинец является офицером запаса.
Ранее сопровождающего актрисы заподозрили в якобы проблемах с документами. Два джипа из кортежа Анджелины Джоли отправились за ним в ТЦК. Там разгорелась дискуссия, которая закончилась звонком в офис нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Как в итоге произошло спасение охранника актрисы, история умалчивает. Однако его удалось вызволить.