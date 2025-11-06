Песня на русском заняла первое место в Apple Music на Украине

Напомним, что ещё в августе уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская выступала с требованием ограничить доступ к российской музыке на стриминговых платформах, включая Apple Music, Spotify и YouTube Music. Она призывала обратиться к владельцам платформ с официальным требованием о блокировке, ссылаясь на положения законодательства, чтобы «защитить культурное пространство» страны. К слову, песни российских исполнителей не впервые в этом году возглавили данный чарт на Украине — в апреле трек уфимской группы Ay Yola «Homay» также был на первом месте.