«Бобровая луна» над Беларусью в объективе фотографов БЕЛТА

Луна входит в фазу полнолуния, а также оказывается ближе к Земле, из-за чего выглядит ярче и больше, чем обычно.

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобровой луной называют суперлуние, которое происходит именно в ноябре. Луна входит в фазу полнолуния, а также оказывается ближе к Земле, из-за чего выглядит ярче и больше, чем обычно. Данное природное явление нарекли так индейские племена. Дело в том, что в третий месяц осени бобры начинают подготовку к зиме: делают запасы еды, строят плотины. Также возможная причина связана с охотой на этих животных, которую облегчала яркая луна. Бобры активны именно в темное время суток. -0-

Фото Леонида Щеглова, Андрея Синявского.