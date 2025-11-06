Динара Сатжан вспомнила об издевательствах на работе

«Мне было 20, когда я только начинала свой путь на телеканале “Южная столица”. Я была молода, полна надежд и уязвима. В русской редакции новостей быстро нашлись девушки, которых я называю люди-тренажеры. Они держали в тонусе, не давали расслабиться. Могли подойти к компьютеру и просто удалить текст, который я писала весь день. А пока я бежала в студию, нажать Delete и стереть весь суфлер. Тогда это было очень больно. Сейчас я им благодарна. Они закаляли мой характер», — вспоминает Динара Сатжан.