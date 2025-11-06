Динара Сатжан вспомнила об издевательствах на работе

На опубликованном видео телеведущая вспоминает молодость в компании подруг.
«Мне было 20, когда я только начинала свой путь на телеканале “Южная столица”. Я была молода, полна надежд и уязвима. В русской редакции новостей быстро нашлись девушки, которых я называю люди-тренажеры. Они держали в тонусе, не давали расслабиться. Могли подойти к компьютеру и просто удалить текст, который я писала весь день. А пока я бежала в студию, нажать Delete и стереть весь суфлер. Тогда это было очень больно. Сейчас я им благодарна. Они закаляли мой характер», — вспоминает Динара Сатжан.
Она рассказала, что в тот сложный период шеф-редактор новостей Гульнур Мамасарипова поддержала ее.
«Когда я переехала в Астану, там меня тоже поджидали женщины-тренажеры. Но я научилась находить своих. Однажды Айгуль Мукей позвонила и предложила свое место на “Хабаре”. Так начинались новые главы моей жизни», — поделилась Сатжан.
Ранее Динара Сатжан рассказала, кто стоит за успехом Кайрата Нуртаса.