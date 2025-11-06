Ричмонд
Пермские общественники требуют починить дорогу и освещение у особой школы

Пермские активисты требуют отремонтировать дорогу и наладить освещение возле школы-интерната для детей с нарушениями зрения по адресу улица Самаркандская, 32. Об этом сообщили представители регионального отделения «Народного Фронта».

Пермская прокуратура требует благоустроить территорию у школы.

«Прокуратура Пермского края внесла представления об устранении нарушений руководителям коммунальных служб и администрации школы-интерната. Покрытие ведущей в школу дороги находится в ненормативном состоянии. Также нынешнее освещение не отвечает требованиям ГОСТ. Руководству “Горсвета” направлено представление об увеличении числа светильников от улицы Лихвинской до входа в школу», — рассказали в «Народном Фронте», передает «АиФ Прикамье».

Проверка также выявила дополнительные проблемы с безопасностью объекта. Специалисты прокуратуры обнаружили большие зазоры под входными воротами и в элементах периметрального ограждения, которые не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. Представление об устранении этих нарушений внесено директору школы-интерната.