Пермские общественники требуют починить дорогу и освещение у особой школы

«Прокуратура Пермского края внесла представления об устранении нарушений руководителям коммунальных служб и администрации школы-интерната. Покрытие ведущей в школу дороги находится в ненормативном состоянии. Также нынешнее освещение не отвечает требованиям ГОСТ. Руководству “Горсвета” направлено представление об увеличении числа светильников от улицы Лихвинской до входа в школу», — рассказали в «Народном Фронте», передает «АиФ Прикамье».