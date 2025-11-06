Шумков намерен заняться ремонтом дорог в двух районах Кургана с частным сектором

«Традиционно в конце года посещаем госпиталь ветеранов войн. Главный врач госпиталя Владимир Семенов еще и депутат облдумы. Потому с ним, а также с главой города обсудили продолжение асфальтирования дорог и здесь, в Рябково, и в Восточном, который он представляет. Последние два года плотно этим позанимались. Будем продолжать. Попросил коллег подготовить совместно с жителями перечень дорог в планы дорожных работ 2026/27 годов», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».